"Реал" обошел "Барселону" по количеству завоеванных трофеев

Мадридский "Реал" обошел каталонскую "Барселону" по количеству завоеванных трофеев.

Мадридский "Реал" обошел каталонскую "Барселону" по количеству завоеванных трофеев.

Как передает Report, "Реал" выиграл клубный чемпионат мира и завоевал свой 100-й трофей. По этому показателю "Королевский клуб" обошел "Барселону", на счету которой 98 титулов (76 национальных и 22 международных).

В финальном матче клубного чемпионата мира "Реал" обыграл "Аль-Хиляль" со счетом 5:3.

В составе победителей по дублю оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Также еще один гол в свой актив записал Карим Бензема.

Напомним, в чемпионате Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на 8 очков.