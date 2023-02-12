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"Реал" обошел "Барселону" по количеству завоеванных трофеев

"Реал" обошел "Барселону" по количеству завоеванных трофеев Мадридский "Реал" обошел каталонскую "Барселону" по количеству завоеванных трофеев.
Футбол
12 февраля 2023 г. 10:22
Реал обошел Барселону по количеству завоеванных трофеев

Мадридский "Реал" обошел каталонскую "Барселону" по количеству завоеванных трофеев.

Как передает Report, "Реал" выиграл клубный чемпионат мира и завоевал свой 100-й трофей. По этому показателю "Королевский клуб" обошел "Барселону", на счету которой 98 титулов (76 национальных и 22 международных).

В финальном матче клубного чемпионата мира "Реал" обыграл "Аль-Хиляль" со счетом 5:3.

В составе победителей по дублю оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Также еще один гол в свой актив записал Карим Бензема.

Напомним, в чемпионате Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 45 очков. От лидирующей "Барселоны" команда отстает на 8 очков.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" 100-cü titulunu qazanaraq yeni rekorda imza atıb

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