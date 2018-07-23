"Реал Мадрид" осуществил трансфер украинского вратаря

23 июля, 2018 16:40

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" привлек в свой состав вратаря украинского клуба "Заря" Андрея Лунина. Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, мадридцы подписали с 19-летним голкипером 6-летний договор. Детали контракта не раскрываются. По сообщениям испанской прессы, столичный клуб заплатил луганцам за Лунина 14 млн евро. Отметим, что Лунин дважды надевал форму сборной Украины. Ранее футболист играл за "Днепр".

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