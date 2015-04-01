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    ​"Реал Мадрид" осуществил трансфер футболиста клуба "Порту"

    С Данило заключен контракт до 2021 года

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Футболист португальского клуба "Порту" и сборной Бразилии Данило заключил контракт с "Реал Мадрид". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба, контракт с бразильским защитником будет в силе до 2021 года.

    Его годовая заработная плата составит 2 млн. евро. "Порту" получит за этот трансфер 31,5 млн. евро.

    Отметим, что с 30 июня Данило будет выступать за "Реал Мадрид".  

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