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    ​Распространилась информация об отставке главного тренера команды "Милан" Филиппо Индзаги

    Отмечается, что на этой должности его заменит Синиша Михайлович

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянской футбольной команды "Милан" Филиппо Индзаги отправлен в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, официальное решение в скором времени будет обнародовано.

    Ранее отмечалось, что Ф.Индзаги на этой должности заменит Синиша Михайлович, который в прошлом сезоне работал в "Сампдории".

    Отметим, что на чемпионате Италии "Милан" занял 10-ое место. 

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