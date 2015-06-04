​Распространилась информация об отставке главного тренера команды "Милан" Филиппо Индзаги

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянской футбольной команды "Милан" Филиппо Индзаги отправлен в отставку.
Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, официальное решение в скором времени будет обнародовано.
Ранее отмечалось, что Ф.Индзаги на этой должности заменит Синиша Михайлович, который в прошлом сезоне работал в "Сампдории".
Отметим, что на чемпионате Италии "Милан" занял 10-ое место.
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