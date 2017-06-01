Раскрыта причина, по которой сборная Азербайджана не провела товарищеский матч в Австрии

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Раскрыта причина, по которой сборная Азербайджана по футболу вернется с тренировочных сборов в Австрии, не проведя товарищеский матч. Об этом Report проинформировал начальник отдела информации и связей с общественность АФФА Микаил Нариманоглу.

По его словам, в период сборов целью было встретиться с наиболее сильным противником в рейтинге. Представитель АФФА отметил, что с занимающимися устройством товарищеских матчей переговоры велись, однако в планах потенциальных соперников произошли изменения: "Мы не хотели играть со слабым соперником. В результате в процессе подготовки не сыграли товарищеский матч".

Отметим, что сборная Азербайджана отбыла в Австрию 20 мая. Сборы завершатся 2 июня. Сборы носили характер подготовки к предстоящему 10 июня матчу против Северной Ирландии в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2018 года.