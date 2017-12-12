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    Рашад Садыгов отправился в лагерь клуба "Рома"

    Капитан Карабаха будет наблюдать за тренировками столичного клуба
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Рашад Садыгов отправился в Рим. Об этом Report сообщил сам капитан Агдамского клуба.

    Он отметил, что в рамках очередного этапа тренерских курсов УЕФА уровня PRO будет находиться в лагере клуба "Рома". 12 - 15 декабря Садыгов будет наблюдать за тренировками столичного клуба, бывшего соперника "Карабаха" в групповом этапе Лиги Чемпионов. 16 декабря главный тренер команды "Карабаха" в составе футболистов в возрасте до 19 лет будет наблюдать за матчем "Рома" - "Кальяри" XVII тура Итальянской серии А.

    Отметим, ожидается, что Рашад Садыгов в скором времени будет назначен главным тренером сборной Азербайджана из футболистов в возрасте до 21 лет. 

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