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Рашад Садыгов назначен главным тренером клуба "Зиря"

Рашад Садыгов назначен главным тренером клуба "Зиря" Почетный президент "Зиря" Орхан Мамедов поделился своими мыслями по поводу назначения
Футбол
17 июля 2020 г. 15:57
Рашад Садыгов назначен главным тренером клуба Зиря

Названо имя нового главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Зиря".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, команду возглавил Рашад Садыгов. Контракт с 38-летним специалистом заключен на 3 года.

Почетный президент "Зиря" Орхан Мамедов поделился своими мыслями по поводу назначения. Он отметил, что после широких и подробных обсуждений с Рашадом Садыговым они пришли к согласию: "Я очень рад, что он дал согласие работать с нами. Хотя он только завершил карьеру футболиста, но его опыт в качестве главного тренера известен всем. Наряду с молодежной командой "Карабаха", за короткое время он проделал хорошую работу и в нашей сборной U-21. Считаю, что в качестве главного тренера он положительно повлияет на развитие нашего клуба".

Отметим, что Рашад Садыгов, выступавший в "Карабахе" с 2011 года, завершил карьеру в конце сезона 2019/2020. 15 июля он объявил, что прощается с Агдамским клубом.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Sadıqov "Zirə"nin baş məşqçisi təyin olunub

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