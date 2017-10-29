Рамин Мусаев: По-моему, "Карабах" в матче с "Атлетико" обрадует болельщиков

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев провел брифинг после матча 10-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Сумгайытом".

Как передает Report, Р. Мусаев сначала дал оценку игре:

- Я остался очень доволен игрой. Это было интересное противостояние. Сказал бы, что это была одна из самых зрелищных игр сезона. Поздравляю обе команды. Не важно, кто выиграл. И "Нефтчи", и "Сумгайыт" показали красивую игру.

- Что вы можете сказать о победах "Нефтчи" в последних турах?

- Желаю успехов. Но "Нефтчи" пока что полностью не демонстрирует то, что от него все ожидают. Наверно, после зимнего перерыва, если Тарлан Ахмедов сможет собрать необходимую ему команду, мы увидим желаемую команду. Естественно, меня радует сегодняшняя победа. Прошу не толковать это иначе. Я пришел на сегодняшнюю игру из-за "Сумгайыта". Потому что я отдыхаю, когда смотрю ее игру. Но сегодня я отдыхал, смотря игру обеих команд.

- Чувствуете ли вы изменения в "Нефтчи" после прихода в команду Тарлана Ахмедова?

- Если выигрывают четыре игры, значит изменения есть... Но не могу сказать, как они завершат сезон. Это покажет трансферы, сделанные во время зимнего перерыва.

- Последние два тур запомнились судейскими ошибками...

- Ошибки были против сильных команд. Для них можно. Главное, чтоб их не было против слабых команд. Относительно ошибок в игре "Зиря" - "Габала", главный арбитр не видел этих эпизодов. Когда смотришь спорные эпизоды, то мнения расходятся. Некоторые уверяют, что было нарушение правил, другие – нет. И я сказал бы, что пенальти был. Но этим вопрос не решается.

В игре может произойти все. Все анализируется. После завершения тура проводятся обсуждения и арбитры отвечают. Когда игра бывает напряженной, ошибок не избежать. Если не будет судейских ошибок, о чем вы будете писать?

- Красит ли Джавида Гусейнова, капитана “Габала” и игрока сборной то, что он преднамеренно ударил в лицо футболиста "Зиря"?

- Джавид не выдержал поступка соперника по отношению к себе. Он тоже человек. Показал такую реакцию. Может и не ждал, что попадет рукой по лицу.

- Но в конце игры за похожий эпизод игроку "Зиря" Тамкину Халилзадэ была показана не красная, а желтая карточка...

- Не путайте... Одно дело предотвратить атаку, другое – дать пощечину. Это разные вещи.

- Что вы ожидаете от игры "Карабаха" с "Атлетико" в Испании?

- По-моему, "Карабах" в матче с "Атлетико" обрадует болельщиков. Естественно своей хорошей игрой. Но это футбол. Поле прямое, мяч круглый....