Рамиль Шейдаев: Своей игрой буду стремиться помочь "Динамо"

"Я очень рад переходу сюда. Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-лиги и попасть в еврокубки".

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту московского "Динамо" заявил перешедший в клуб футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев.

По словам 23-летнего нападающего, переговоры относительно перехода в клуб были недолгими: "Я всё обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь (улыбается). Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления. Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель - это ворота соперника (улыбается). Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь "Динамо".

Отметим, что Рамиль Шейдаев подписал с "Динамо" годовой контракт.