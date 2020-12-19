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Рамиль Шейдаев: Постараюсь забить гол "Нефтчи"

Рамиль Шейдаев: Постараюсь забить гол "Нефтчи" "Пока трудно сказать, как повлиял простой на команду. Это покажут предстоящие игры"
Футбол
19 декабря 2020 г. 13:55
Рамиль Шейдаев: Постараюсь забить гол Нефтчи

"Пока трудно сказать, как повлиял принудительный перерыв на команду. Это покажут предстоящие игры".
Об этом Report сообщил футболист клуба "Сабах" Рамиль Шейдаев.

24-летний форвард поделился мнением о предстоящей игре с "Нефтчи" в XII туре Премьер-лиги Азербайджана. "Нам предстоит трудный матч. Но мы должны победить. На мой взгляд, встреча будет интересной".

Форвард подчеркнул, что будет стараться забить гол в ворота противника: "Главное, конечно, чтобы команда победила. В завтрашнем матче я, конечно, постараюсь забить".
Отметим, что матч "Сабах " - "Нефтчи" стартует в 17:15.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Şeydayev: "Neftçi"yə qol vurmağa çalışacağam"

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