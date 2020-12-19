Рамиль Шейдаев: Постараюсь забить гол "Нефтчи"

"Пока трудно сказать, как повлиял принудительный перерыв на команду. Это покажут предстоящие игры".
Об этом Report сообщил футболист клуба "Сабах" Рамиль Шейдаев.
24-летний форвард поделился мнением о предстоящей игре с "Нефтчи" в XII туре Премьер-лиги Азербайджана. "Нам предстоит трудный матч. Но мы должны победить. На мой взгляд, встреча будет интересной".
Форвард подчеркнул, что будет стараться забить гол в ворота противника: "Главное, конечно, чтобы команда победила. В завтрашнем матче я, конечно, постараюсь забить".
Отметим, что матч "Сабах " - "Нефтчи" стартует в 17:15.