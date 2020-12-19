Рамиль Шейдаев: Постараюсь забить гол "Нефтчи"

"Пока трудно сказать, как повлиял простой на команду. Это покажут предстоящие игры"

"Пока трудно сказать, как повлиял принудительный перерыв на команду. Это покажут предстоящие игры".

Об этом Report сообщил футболист клуба "Сабах" Рамиль Шейдаев.

24-летний форвард поделился мнением о предстоящей игре с "Нефтчи" в XII туре Премьер-лиги Азербайджана. "Нам предстоит трудный матч. Но мы должны победить. На мой взгляд, встреча будет интересной".

Форвард подчеркнул, что будет стараться забить гол в ворота противника: "Главное, конечно, чтобы команда победила. В завтрашнем матче я, конечно, постараюсь забить".

Отметим, что матч "Сабах " - "Нефтчи" стартует в 17:15.