Рамиль Шейдаев: "Моё преображение связано с приходом Божовича"

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев после победы в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (4:0) поделился мыслями о своей игровой форме, передает Report.

"Мой гол? В том моменте мог забивать Самарджич, но у него немного не получилось. Мяч отлетел ко мне, и это мой хлеб. Такие мячи я всегда должен ждать и забивать. Бил с разворота, из не очень удобной позиции, поэтому хорошо, что залетело.

После зимней паузы мне начали чуть больше доверять. Я почувствовал уверенность — и голы пришли. Можно сказать, что преображение связано с приходом Божовича. До его назначения я играл меньше.

Что касается качества газона, то в такое время года бывали и хуже поля в России. Да, было немного снега, поле было чуть скользким. Главное, что это не помешало выиграть и даже сыграло за нас.

Ничья с «Локомотивом» и победа сегодня чувствуются. Мы ещё не выбрались, так что работаем. Впереди много игр. Но эти две игры положительно действуют на команду, у нас хорошее настроение. В матче с «Анжи» обязательно нужно побеждать, тогда мы выберемся из этой ситуации", — сказал Шейдаев.