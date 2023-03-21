Ральф Рангник: Чтобы одолеть сборную Азербайджана, нужно показать превосходную игру

"Чтобы одолеть сборную Азербайджана, в Линце нужно показать превосходную игру".

"Чтобы одолеть сборную Азербайджана, в Линце нужно показать превосходную игру".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Австрии сказал официальному сайту Футбольной федерации этой страны, говоря о матче против сборной Азербайджана в отборочном туре Евро-2024.

"Азербайджан и Эстония – не те соперники, которых можно одолеть, просто передавая пасы. На встречах с обеими командами мы приложим максимум усилий, чтобы получить наилучший результат", - отметил немецкий специалист.

Отметим, что сборная Австрии примет команду Азербайджана 24 марта, а команду Эстонии – 27 марта. Оба матча пройдут на Raiffeisen Arena в Линце.