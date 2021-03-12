ПСЖ продлил контракт с аргентинским футболистом

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом.

Как передает Report, об этом информирует официальная пресс-служба парижан.

Стороны подписали соглашение до июня 2022 года. Прошлый контракт Ди Марии с ПСЖ был рассчитан до ближайшего лета. Transfermarkt оценивает стоимость Анхеля в 28 млн евро.

За ПСЖ Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провёл в составе парижан 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. На протяжении карьеры он также выступал в лиссабонской "Бенфике", мадридском "Реале", "Манчестер Юнайтед" и аргентинском "Росарио".

Ранее Ди Мария заявил, что хочет остаться в ПСЖ из-за вероятности перехода в клуб партнёра по сборной Лионеля Месси.