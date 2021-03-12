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ПСЖ продлил контракт с аргентинским футболистом

ПСЖ продлил контракт с аргентинским футболистом Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом
Футбол
12 марта 2021 г. 22:38
ПСЖ продлил контракт с аргентинским футболистом

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом.

Как передает Report, об этом информирует официальная пресс-служба парижан.

Стороны подписали соглашение до июня 2022 года. Прошлый контракт Ди Марии с ПСЖ был рассчитан до ближайшего лета. Transfermarkt оценивает стоимость Анхеля в 28 млн евро.

За ПСЖ Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провёл в составе парижан 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. На протяжении карьеры он также выступал в лиссабонской "Бенфике", мадридском "Реале", "Манчестер Юнайтед" и аргентинском "Росарио".

Ранее Ди Мария заявил, что хочет остаться в ПСЖ из-за вероятности перехода в клуб партнёра по сборной Лионеля Месси.

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Версия на азербайджанском языке PSJ argentinalı futbolçu ilə yeni müqavilə bağladı

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