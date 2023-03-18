О нас

"ПСЖ" готов заплатить за игрока "Ман Сити" Холанда около €200 млн

"ПСЖ" готов заплатить за игрока "Ман Сити" Холанда около €200 млн Французский "ПСЖ" готов заплатить за футболиста английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда около 200 млн евро.
Футбол
18 марта 2023 г. 07:58
ПСЖ готов заплатить за игрока Ман Сити Холанда около €200 млн

Французский "ПСЖ" готов заплатить за футболиста английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда около 200 млн евро.

Как передает Report, об этом пишет Marca.

Издание отмечает, что приобретение Холанда скажется на будущем в парижском клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.

Отступные за Холанда в размере €200 млн активируются летом 2025 года.

Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов с 10-ю голами. При этом пять из них он забил в ответном матче 1/8 финала турнира против "Лейпцига", завершившемся со счетом 7:0 в пользу горожан. Этот пента-трик стал третьим в истории Лиги чемпионов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi