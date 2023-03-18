"ПСЖ" готов заплатить за игрока "Ман Сити" Холанда около €200 млн

Французский "ПСЖ" готов заплатить за футболиста английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда около 200 млн евро.

Французский "ПСЖ" готов заплатить за футболиста английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда около 200 млн евро.

Как передает Report , об этом пишет Marca.

Издание отмечает, что приобретение Холанда скажется на будущем в парижском клубе Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса.

Отступные за Холанда в размере €200 млн активируются летом 2025 года.

Эрлинг Холанд является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов с 10-ю голами. При этом пять из них он забил в ответном матче 1/8 финала турнира против "Лейпцига", завершившемся со счетом 7:0 в пользу горожан. Этот пента-трик стал третьим в истории Лиги чемпионов.