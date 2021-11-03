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Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (
Футбол
3 ноября 2021 г. 00:12
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник прокуратура.

Они обвиняются в том, что незаконно устроили выплату со стороны ФИФА 2 млн франков (около 2,2 млн долларов США) в пользу Мишеля Платини.

Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения. Свои выводы она намерена представить в Федеральный уголовный суд.

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Версия на азербайджанском языке Blatter və Platini dələduzluqda ittiham olunublar

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