Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (

Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник прокуратура.

Они обвиняются в том, что незаконно устроили выплату со стороны ФИФА 2 млн франков (около 2,2 млн долларов США) в пользу Мишеля Платини.

Прокуратура в этой связи пришла к заключению, что Блаттер и Платини совершили правонарушения. Свои выводы она намерена представить в Федеральный уголовный суд.