Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдет очередная игра этапа play-off ЕВРО-2016 по футболу.
Как сообщает Report, сборная Боснии и Герцеговины примет ирландскую команду на стадионе "Билино Поле" в Зенице.
Игра начнется в 23:45 по бакинскому времени. Главным судьей на встрече будет Феликс Брих из Германии.
Хозяева поля отстали от Бельгии и Уэльса в группе Б отборочного этапа.
Отставшая от Германии и Польши Ирландия завоевала путевку в play-off в качестве третьей в группе Д.
ЕВРО-2016, этап play-off
23:45. Босния и Герцеговина - Ирландия
Главный судья: Феликс Брих
Помощники судьи: Mарк Борш, Штефан Лупп
Четвертый судья: Торстен Шиффнер (все из Германии)
Отметим, что ответная встреча пройдет через 3 дня в Ирландии.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости