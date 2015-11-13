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    Пройдет очередная игра этапа play-off ЕВРО-2016

    Сборная Боснии и Герцеговины примет Ирландию

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня пройдет очередная игра этапа play-off ЕВРО-2016 по футболу.

    Как сообщает Report, сборная Боснии и Герцеговины примет ирландскую команду на стадионе "Билино Поле" в Зенице.

    Игра начнется в 23:45 по бакинскому времени. Главным судьей на встрече будет Феликс Брих из Германии.

    Хозяева поля отстали от Бельгии и Уэльса в группе Б отборочного этапа.

    Отставшая от Германии и Польши Ирландия завоевала путевку в play-off в качестве третьей в группе Д.

    ЕВРО-2016, этап play-off

    23:45. Босния и Герцеговина - Ирландия

    Главный судьяФеликс Брих

    Помощники судьиMарк Борш, Штефан Лупп

    Четвертый судьяТорстен Шиффнер (все из Германии)

    Отметим, что ответная встреча пройдет через 3 дня в Ирландии.

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