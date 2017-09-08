Проданы все билеты, присланные болельщикам "Карабаха" на матч с "Челси"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Проданы все билеты, присланные в Баку для предстоящего в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов матча "Карабаха" против английского "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу агдамского клуба в facebook, для болельщиков "Карабаха", желающих приобрести билеты в Лондоне, продажу осуществят 11 сентября.

Подробная информация о месте продажи билетов будет представлена в ближайшие дни.

Что же касается цен, билеты "first class" стоят 75 фунт стерлингов, а в сектор болельщиков - 35 фунт стерлингов.

В Лондоне также организуют продажу формы, шарфов и кепок агдамского клуба.

Отметим, что предстоящий 12 сентября матч "Челси" - "Карабах" начнется в 22:45.