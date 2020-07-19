Примера: "Барселона" разгромила "Алавес"

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Алавес"проиграл "Барселоне"со счетом 0:5.

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Алавес" проиграл "Барселоне" со счетом 0:5.

Как передает Report, встреча состоялась в Витории на стадионе "Мендисорроса". Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра.

Счет был открыт в середине первого тайма - на 24-й минуте автором забитого мяча стал Ансу Фати. На 34-й минуте преимущество каталонского клуба увеличил Лионель Месси, которому ассистировал Рики Пуч. В концовке тайма счёт до крупного довёл Луис Суарес с передачи Жорди Альбы. На 57-й минуте четвёртый гол забил Нелсон Семеду с паса Пуча. Окончательный счёт установил Месси, которому ассистировал Альба.

"Барселон", набрав 82 очка, финишировала на втором месте в Примере. "Алавес" (39) - на 15-м месте.