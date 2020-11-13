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Президента Федерации Боливии арестовали на стадионе

Президента Федерации Боливии арестовали на стадионе Родригес также обвиняется союзом футболистов Боливии в незаконном обогащении и коррупции
Футбол
13 ноября 2020 г. 10:40
Президента Федерации Боливии арестовали на стадионе

Президент Федерации футбола Боливии Маркос Родригес арестован за неуважение к конституционному постановлению о незаконности его избрания на пост.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, функционер был задержан на стадионе при просмотре матча сборной Боливии с Эквадором в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 для Южной Америки.

Родригес также обвиняется союзом футболистов Боливии в незаконном обогащении и коррупции.

Напомним, что Родригес был назначен на эту должность после смерти экс-главы Федерации футбола Боливии от коронавируса.

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