Президент УЕФА заявил, что опечален смертью Елизаветы II

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации, он опечален смертью королевы.

Чеферин отметил, что его мысли с семьей Елизаветы II и президентом Английской футбольной ассоциации принцем Уильямом, а также с гражданами Великобритании.

Букингемский дворец 8 сентября объявил о смерти Елизаветы II. Королева, правившая 70 лет и семь месяцев - дольше всех в истории Великобритании, - умерла в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее старший сын 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. По случаю смерти Елизаветы II, которая была формальным главой государства в 15 странах, объявлен 10-дневный траур.