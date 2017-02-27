Президент УЕФА раскритиковал иммиграционную политику США

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Нынешняя иммиграционная политика США может помешать проведению в этой стране чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью газете The New York Times президент УЕФА, словенец Александер Чеферин.

По его словам, будут рассмотрены заявки различных стран для проведения ЧМ-2026: "Распоряжения, предусматривающие ограничения на посещение иностранцами США не помогут этой стране в борьбе за проведение мундиала. Если люди не смогут поехать на чемпионат мира из-за политического решения, в этом случае в этой стране не должны проводиться турниры подобного уровня".

Отметим, что в числе претендентов на проведение ЧМ-2026 наряду с США, есть также Англия, Казахстан, Колумбия и Новая Зеландия. Ранее среди претендентов также упоминались Турция и Азербайджан.