Президент УЕФА рассказал, зачем создали Лигу конференций

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, с какой целью был создан новый турнир, Лига конференций, проведение которого стартует со следующего сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, с какой целью был создан новый турнир, Лига конференций, проведение которого стартует со следующего сезона.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными — дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи. Вот почему мы создали Лигу конференций УЕФА.

В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок", — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.