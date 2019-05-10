Президент УЕФА: Финал Лиги Европы обещает стать особым событием для Азербайджана

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил английские клубы "Арсенал" и "Челси", которые вышли в финальный матч Лиги Европы в Баку.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении словенского функционера официальному сайту организации.
Чеферин назвал особым событием встречу двух лондонских команд в решающем матче: "Эта встреча обещает стать особым событие не только для их болельщиков, но и для страны-организатора финальной встречи - Азербайджана".
Напомним, что финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Игра начнется в 23:00.
Təbriz QuliyevАвтор новости