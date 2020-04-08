Президент "Тоттенхэма" отправил работников стадиона работать у себя дома

Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниэл Леви планирует использовать сотрудников домашнего стадиона команды для работы в собственном загородном доме.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Леви собирается платить работникам из личных средств. При этом их зарплата в клубе останется на прежнем уровне. Чем конкретно будут заниматься сотрудники "шпор" — не уточняется.

Отметим, что английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие европейские чемпионаты, приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок. После 29 туров "Тоттенхэм" находится на восьмом месте в турнирной таблице.