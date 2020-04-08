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Президент "Тоттенхэма" отправил работников стадиона работать у себя дома

​Президент "Тоттенхэма" отправил работников стадиона работать у себя

Президент лондонского "Тоттенхэма" Дэниэл Леви планирует использовать сотрудников домашнего стадиона команды для работы в собственном загородном доме.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Леви собирается платить работникам из личных средств. При этом их зарплата в клубе останется на прежнем уровне. Чем конкретно будут заниматься сотрудники "шпор" — не уточняется.

Отметим, что английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие европейские чемпионаты, приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок. После 29 туров "Тоттенхэм" находится на восьмом месте в турнирной таблице.

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