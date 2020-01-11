Президент "Карабаха": Даже такому клубу как "Арсенал" сложно найти игроков

"Мы поговорили с Гурбаном Гурбановым. Главный тренер планирует сделать некоторые трансферы. Мы поддерживаем его".

Об этом в эксклюзивной беседе рассказал Report, председатель правления Azersun Holding и президент клуба "Карабах" Абдолбари Гозал.

По словам Гозала, клуб находится в поиске хорошего футболиста: "Он знает их имена. Это его сфера. Даже такому клубу как "Арсенал" сложно найти игроков. Найти хорошего игрока не так просто. Но они в поисках".

Отметим, что "Карабах" расстался с вратарем Асмиром Беговичем, полузащитником Симеоном Славчевым и Ричардом Алмейдой. В команду вернулся вратарь Ниджат Мехбалыев, которого арендовал клуб "Сумгайыт".