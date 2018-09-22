Президент футбольного клуба БАТЭ умер от рака

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В возрасте 52 лет умер председатель правления ведущего футбольного клуба Беларуси БАТЭ Анатолий Капский.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба, еще в 20-летнем возрасте у него обнаружили рак. Первый курс химиотерапии он прошел в 1987 году. В 1999-м случился рецидив онкологического заболевания. Капскому пришлось пройти восемь курсов химиотерапии за границей. В январе 2013-го в Вильнюсе он перенес сложнейшую операцию на сердце, после которой пребывал в трехдневной коме.

Именно Капский был одним из инициаторов создания футбольного клуба БАТЭ, который был основан 12 апреля 1996 года. С тех пор команда из Борисова завоевала 14 чемпионских титулов, три Кубка страны и семь Суперкубков Беларуси. Кроме того, борисовчане пять раз играли в групповом турнире Лиги чемпионов и четырежды — Лиги Европы.