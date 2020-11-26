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Президент ФИФА: Сердца всех нас на мгновение перестали биться

Президент ФИФА: Сердца всех нас на мгновение перестали биться Сердца всех, кто любил и знал Диего Марадону и то, что он олицетворял, на мгновение перестали биться.
Футбол
26 ноября 2020 г. 00:36
Президент ФИФА: Сердца всех нас на мгновение перестали биться
Джанни Инфантино

Сердца всех, кто любил и знал Диего Марадону и то, что он олицетворял, на мгновение перестали биться.

Как передает Report, об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Сегодня невероятно грустный день, наш Диего оставил нас, - сказал Инфантино. - Сердца всех нас, кто любил его за то, какой он был, и за то, что он олицетворял, - на мгновение перестали биться. Наше молчание, наши слезы, наша боль - единственное, что мы чувствуем глубоко внутри".

"Я всегда говорил - то, что Диего сделал для футбола, для того, чтобы мы влюбились в эту прекрасную игру, уникально. Он сам по себе масштабная личность. Диего заслуживает нашей вечной благодарности за то, что он поразил нас своим невероятным талантом, за то, что он был таким уникальным, был Диего Армандо Марадоной, легендой, героем и человеком", подчеркнул президент ФИФА.

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Версия на азербайджанском языке FIFA prezidenti: "Maradona futbol nağılları tarixində mühüm yer tutacaq"

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