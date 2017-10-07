 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Федерации футбола Турции готовится подать в отставку

    Арда Туран, Бурак Йылмаз, Сельчук Инан и Джанер Эркин не поедут на матч с Финляндией

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Турции Йылдырым Демирорен готовится подать в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Doğan, Демирорен пришел к такому выводу после потери сборной Турции шансов на выход в финальный этап чемпионата мира 2018 года.

    Вчера он после матча со сборной Исландии, в котором Турция проиграла со счётом 0:3, покинул стадион вместе с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

    Главный тренер команды Мирча Луческу счел целесообразным не брать по меньшей мере четырех футболистов на последний отборочный матч с Финляндией, который состоится 9 октября. Это Арда Туран, Бурак Йылмаз, Сельчук Инан и Джанер Эркин. Арда, в игре с Исландией, столкнулся с протестом болельщиков. Бурак и Сельчук имеют незначительные травмы. Джанер получил жёлтую карточку. Также ожидается включение в этот список новых игроков.

    Отметим, что в настоящее время сборная Турция с 14 очками на 4 месте в группе İ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi