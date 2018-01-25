Президент Федерации футбола Косово считает сборную Азербайджана фаворитом

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Новый главный тренер сборной Косово, попавшей в одну группу со сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, определится в ближайший месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на SuperSport Kosova, об этом заявил президент Федерации футбола Косово Фадиль Вокри. По его словам, в настоящее время кандидаты рассматриваются: “Сначала поговорим о группе. Ничего точного нет, только предположения. Что касается главного тренера, назначение произойдет в феврале. Кандидаты есть. Нужно просто изучить некоторые детали”.

По мнению Ф.Вокри, лучшей в III группе лиги D является сборная Азербайджана. Несмотря на это, президент выделил, что они приложат максимум усилий для получения наилучшего результата. Он также отметил, что сборная Косово качественно лучше команд Мальты и Фарерских островов: “Игры не будут легкими. Но если смотреть на качество команд, я должен сказать, что мы должны конкурировать с Азербайджаном. Надо хорошо подготовиться и нацелиться на первенство в группе”.

Отметим, что попавшая в Лигу D сборная Азербайджана будет вести борьбу в III группе с командами Косово, Мальты и Фарерских островов. Временно косовским коллективом руководит Мухаррем Сахити.