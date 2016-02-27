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    Президент Азербайджана поздравил нового руководителя ФИФА

    Это большое доверие международной спортивной общественности к Вам”

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин Инфантино,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Международной федерации футбольных ассоциаций.

    Избрание Вас на этот ответственный и почетный пост является высокой оценкой Ваших заслуг в области развития футбола, большим доверием международной спортивной общественности к Вам. Верю, что сотрудничество между Азербайджаном и ФИФА будет успешно продолжаться и впредь.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах".

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