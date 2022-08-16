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Президент АФФА поздравил национальную команду с победой на Исламиаде

Президент АФФА поздравил национальную команду с победой на Исламиаде Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поздравил членов сборной Азербайджана по футболу до 23 лет, завоевавших бронзовые медали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.
Футбол
16 августа 2022 г. 18:41
Президент АФФА поздравил национальную команду с победой на Исламиаде

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поздравил членов сборной Азербайджана по футболу до 23 лет, завоевавших бронзовые медали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, Р.Абдуллаев позвонил по телефону и передал коллективу свои поздравления.

Сборная Азербайджана сыграла со сборной Алжира в матче за 3-е место. Для определения победителя понадобилась серия пенальти. Сборная Азербайджана, выиграв матч со счетом 4:3, завоевала бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке AFFA prezidenti İslamiadada medal qazanan milli komandanı təbrik edib

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