Президент АФФА поздравил национальную команду с победой на Исламиаде

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поздравил членов сборной Азербайджана по футболу до 23 лет, завоевавших бронзовые медали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поздравил членов сборной Азербайджана по футболу до 23 лет, завоевавших бронзовые медали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национальной ассоциации, Р.Абдуллаев позвонил по телефону и передал коллективу свои поздравления.

Сборная Азербайджана сыграла со сборной Алжира в матче за 3-е место. Для определения победителя понадобилась серия пенальти. Сборная Азербайджана, выиграв матч со счетом 4:3, завоевала бронзовую медаль.