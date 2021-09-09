Прерванный матч чемпионата Франции будет переигран

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который прервали из-за беспорядков с участием болельщиков и игроков, будет переигран на нейтральном стадионе при пустых трибунах.

Матч третьего тура чемпионата Франции по футболу между "Ниццей" и "Марселем", который прервали из-за беспорядков с участием болельщиков и игроков, будет переигран на нейтральном стадионе при пустых трибунах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира.

С "Ниццы" снимут два очка, одно из которых - условно. Защитник "Марселя" Альваро Гонсалес был дисквалифицирован на две игры, его одноклубник Димитри Пайет - на одну встречу условно. Физиотерапевта команды Пабло Фернандеса отстранили от футбольной деятельности на девять месяцев.

Напомним, что игра проходила 22 августа на стадионе в Ницце. В концовке встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов, после чего матч был прерван. Спустя час руководством французской лиги и местными властями было принято решение доиграть матч, однако гостевая команда не вышла на поле. В итоге сразу после возобновления игры арбитр дал финальный свисток.