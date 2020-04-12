​Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА

Янез Янша https://report.az/storage/news/5ad3844734e802fccbfa95a19a4fd313/a40f4495-3f8b-475c-88b4-dfc97298cd2d_292.jpg

Премьер-министр Словении Янез Янша публично раскритиковал своего соотечественника и президента УЕФА Александера Чеферина, за то, что тот слишком поздно приостановил розыгрыш Лиги чемпионов.

Как передает Report, 19 февраля в Милане состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" (4:1). Некоторые специалисты заявляли, что проведение этой игры стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии.

"Это решение было безответственным и преступным. Матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане между "Аталантой" и "Валенсией" был биологической бомбой. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах", - сказал Янша.