​Премьер-лига: Тур завершится в столице

Сегодня состоятся последние два матча XIX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, на этот раз матчи пройдут в столице.

В первой игре дня "Зиря" примет "Габала". В настоящее время хозяева занимают 6-е место с 20 очками, а гости замыкают турнирную таблицу с 13 очками.

Команды сыграли между собой 18 раз. В четырех выиграла "Зиря", в шести - "Габала". В 8 встречах победитель не был выявлен. В разнице мячей преимущество на стороне провинциальной команды - 22:15.

В последнем матче тура "Нефтчи" встретится с клубом "Сабаил". Флагман отечественного футбола находится на второй строчке, имея в активе 33 очка. Гости же, с 19 очками занимают седьмое место.

Соперники встречались между собой 10 раз, в 6 из которых победу одерживал "Нефтчи". выиграл 6 игр. Две игры завершились вничью. "Черно-белые" также опережают соперника в разнице забитых и пропущенных мячей - 20:7.