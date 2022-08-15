Премьер-Лига: Определено время матчей "Карабаха" и "Нефтчи" в IV туре

Определено расписание матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.
26 августа (пятница)
18:00. "Сумгайыт" – " Туран Товуз”
стадион “Капитал Банк Арена”
20:30. "Нефтчи" – "Зиря"
стадион "Баксель Арена"
27 августа (суббота)
18:00. "Сабаил" – "Кяпаз"
стадион "ASCO Арена"
20:30. "Карабах" – "Шамахы"
стадион "Азерсун Арена"
28 августа (воскресенье)
20:00. "Габала" – "Сабах"
Городской стадион Габалы
Отметим, что игры III тура пройдут с 19 по 21 августа.