Премьер-Лига: Определено время матчей "Карабаха" и "Нефтчи" в IV туре

Определено расписание матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Определено расписание матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.

26 августа (пятница)

18:00. "Сумгайыт" – " Туран Товуз”

стадион “Капитал Банк Арена”

20:30. "Нефтчи" – "Зиря"

стадион "Баксель Арена"

27 августа (суббота)

18:00. "Сабаил" – "Кяпаз"

стадион "ASCO Арена"

20:30. "Карабах" – "Шамахы"

стадион "Азерсун Арена"

28 августа (воскресенье)

20:00. "Габала" – "Сабах"

Городской стадион Габалы

Отметим, что игры III тура пройдут с 19 по 21 августа.