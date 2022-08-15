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Премьер-Лига: Определено время матчей "Карабаха" и "Нефтчи" в IV туре

Премьер-Лига: Определено время матчей "Карабаха" и "Нефтчи" в IV туре Определено расписание матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
15 августа 2022 г. 12:20
Премьер-Лига: Определено время матчей Карабаха и Нефтчи в IV туре

Определено расписание матчей IV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, все матчи тура будут транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport.

26 августа (пятница)

18:00. "Сумгайыт" – " Туран Товуз”
стадион “Капитал Банк Арена”

20:30. "Нефтчи" – "Зиря"
стадион "Баксель Арена"

27 августа (суббота)

18:00. "Сабаил" – "Кяпаз"
стадион "ASCO Арена"

20:30. "Карабах" – "Шамахы"
стадион "Азерсун Арена"

28 августа (воскресенье)

20:00. "Габала" – "Сабах"
Городской стадион Габалы

Отметим, что игры III тура пройдут с 19 по 21 августа.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin IV turdakı oyunlarının vaxtı açıqlanıb

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