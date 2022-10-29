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Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Сабаил"

Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Сабаил" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч XII тура.
Футбол
29 октября 2022 г. 17:34
Премьер-лига: Кяпяз обыграл Сабаил

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч XII тура.

Как сообщает Report, первый матч дня состоялся в Гяндже между клубами "Кяпяз" и "Сабаил".

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Абдуллахи Шуайбу на 36-й и 66-й минутах, а также Фарид Набиев на 84-й минуте.

Увеличив количество очков до 8, "Кяпяз" расположился на 8-й строчке турнирной таблицы. "Сабаил" с 10 очками занимает 7-е место.

В другом матче дня "Зиря", занимающая 4-е место с 19 очками, примет "Нефтчи", который с 22 очками расположился на одну строчку выше.

В первом матче XII тура "Туран Товуз" дома обыграл "Сумгайыт" со счетом 1:0. Завершится тур матчами "Шамахы" - "Карабах" и "Сабах" - "Габала", которые состоятся 30 октября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Kəpəz” “Səbail”ə qalib gəlib

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