Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Сабаил"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч XII тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч XII тура.

Как сообщает Report, первый матч дня состоялся в Гяндже между клубами "Кяпяз" и "Сабаил".

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Абдуллахи Шуайбу на 36-й и 66-й минутах, а также Фарид Набиев на 84-й минуте.

Увеличив количество очков до 8, "Кяпяз" расположился на 8-й строчке турнирной таблицы. "Сабаил" с 10 очками занимает 7-е место.

В другом матче дня "Зиря", занимающая 4-е место с 19 очками, примет "Нефтчи", который с 22 очками расположился на одну строчку выше.

В первом матче XII тура "Туран Товуз" дома обыграл "Сумгайыт" со счетом 1:0. Завершится тур матчами "Шамахы" - "Карабах" и "Сабах" - "Габала", которые состоятся 30 октября.