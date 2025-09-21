Премьер-лига: "Карабах" разгромил "Араз-Нахчыван"

Агдамский "Карабах" разгромил "Араз-Нахчыван" в рамках 5-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча Liv Bona Dea Arena, где нахчыванцы проводят домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 5:0.

В составе "Карабаха" хет-трик оформил Торал Байрамов (4, 28 (п) и 65-я (п) минуты). Другие голы забили Муса Гурбанлы (52-я минута) и Крис Куаку (85-я минута).

После этого результата подопечные Гурбана Гурбанова довели количество очков в активе до 7 и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы. Нахчыванский клуб с 10 очками находится на 3-м месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Имишли" обыграл "Кярван-Евлах", а "Габала" победила "Кяпяз" со счетом 3:0, "Зиря" выиграла у "Шамахы" (2:1), "Сабах" одолел "Туран Товуз" - 2:0.