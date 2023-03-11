Премьер-лига: "Карабах" обыграл "Сабаил", забив три безответных гола

Агдамский "Карабах" в домашнем матче в рамках XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу обыграл "Сабаил" со счетом 3:0.
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Счет на 24-й минуте открыл Эльвин Джафаргулиев. Спустя 10 минут отличился Муса Гурбанлы, доведя число забитых в сезоне голов до 18. Последний гол "скакунов" забил Жулио Ромао на 53-й минуте.
Благодаря победе лидирующие в чемпионате подопечные Гурбана Гурбанова увеличили запас очков до 68. У аутсайдера "Сабаила" 17 очков.
Отметим, что после забитого гола М.Гурбанлы лидирует в гонке бомбардиров, вторым идет его партнер по команде Рамиль Шейдаев с 17 забитыми мячами. Первую тройку замыкает Эмин Махмудов из "Нефтчи".