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Premyer Liqa: Liderlə autsayderin duelində start “11-lik”ləri açıqlanıb

Premyer Liqa: Liderlə autsayderin duelində start “11-lik”ləri açıqlanıb Azərbaycan Premyer Liqasının XXVI turunda lider “Qarabağ” autsayder “Səbail”lə qarşılaşacaq.
Futbol
11 Mart , 2023 16:51
Premyer Liqa: Liderlə autsayderin duelində start “11-lik”ləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasının XXVI turunda lider “Qarabağ” autsayder “Səbail”lə qarşılaşacaq.

“Report”un məlumatına görə, komandalar matça çıxacaqları “11-lik”ləri açıqlayıblar.

“Qarabağ”: 23. Luka Quqeşaşvili, 20. Riçard Almeyda, 5. Maksim Medvedev (k), 77. Ramil Şeydayev, 13. Bəhlul Mustafazadə, 44. Elvin Cəfərquliyev, 9. Musa Qurbanlı, 29. Marko Veşoviç, 10. Abdullah Zubir, 6. Julio Romao, 15. Leandro Andrade

Ehtiyat oyunçular: 89. Amin Ramazanov, 94. Ayhan Arazlı, 19. Filip Ozobiç, 2. Qara Qarayev, 4. Rahil Məmmədov, 18. İsmayıl İbrahimli, 27. Toral Bayramov, 90. Nəriman Axundzadə, 99. Redon Cica

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

“Səbail”: 1. Emil Balayev (k), 2. Adil Nağıyev, 96. İlkin Muradov, 6. Cabir Əmirli, 15. Vüqar Həsənov, 17. Rafael Məhərrəmli, 11. Qoba Zakpa, 99. David Qomis, 88. Matiya Lyuyiç, 5. Petro Stasyuk, 4. Maksim Çex

Ehtiyat oyunçular: 12. Hüseynəli Quliyev, 9. Mirabdulla Abbasov, 7. Ruslan Hacıyev, 3. Turan Manafov, 8. Elmir Tağıyev, 55. Nihad Qurbanlı, 22. Samir Abdullayev, 20. Mirəli Əhmədov, 27. Emil Martinov, 21. Kizito Luvaqa

Baş məşqçi: Şahin Diniyev

Qeyd edək ki, “Azersun Arena”da baş tutacaq görüş saat 18:00-da başlayacaq.

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