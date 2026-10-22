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    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" - "Qarabağ" matçının hakimləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:24
    Azərbaycan Premyer Liqası: Sabah - Qarabağ matçının hakimləri müəyyənləşib

    Misli Premyer Liqasında IX turun təyinatları müəyyənləşib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, turun mərkəzi qarşılşaması sayılan "Sabah" - "Qarabağ" matçı Rəşad Əhmədova tapşırılıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    23 oktyabr

    15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Əkbər Əhmədov, Vüsal Məmmədov, Gülnurə Əkbərzadə, Fərid Hacıyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Tərlan Talıbzadə.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Zirə" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, İslam Məmmədov.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    24 oktyabr

    16:30. "Şəfa" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Kamran Əliyev.

    VAR: Vüqar Həsənli.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    "SOCAR Polymer Arena"

    19:00. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Rəhman İmami, Rahil Ramazanov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

    "Palms Sports Arena"

    25 oktyabr

    15:00. "İmişli" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Zeynal Zeynalov, Kərim Zeynalov, Ruslan Quliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Sabah" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Emin Əliyev.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    "Dalğa Arena"

    Azərbaycan Premyer Liqası Qarabağ FK Sabah FK
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