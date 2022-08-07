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Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится еще двумя матчами

Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится еще двумя матчами Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще 2 матча.
Футбол
7 августа 2022 г. 07:45
Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится еще двумя матчами

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще 2 матча.

Как передает Report, первая игра дня состоится между клубами "Шамаха" и серебряным призером прошлого сезона "Нефтчи". Поединок на Шамахинском городском стадионе обслужит Кямал Умудлу.

Премьер-лига Азербайджана

I тур

7 августа (воскресенье)

17:00. "Шамаха" - "Нефтчи"

Судьи: Кямал Умудлу, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев

Судья VAR: Турал Гурбанов

Ассистент судьи VAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Шамахинский городской стадион, 17:00.

19:15. "Сабах" – "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев

Судья VAR: Алияр Агаев

Ассистент судьи VAR: Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Анар Салманов

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в двух предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, а "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1. Тур завершится матчеми 8 августа между "Туран Товуз" и "Габала".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" mövsümə səfərdə, "Sabah" evdə start verir

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