Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится еще двумя матчами

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще 2 матча.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще 2 матча.

Как передает Report, первая игра дня состоится между клубами "Шамаха" и серебряным призером прошлого сезона "Нефтчи". Поединок на Шамахинском городском стадионе обслужит Кямал Умудлу.

Премьер-лига Азербайджана

I тур

7 августа (воскресенье)

17:00. "Шамаха" - "Нефтчи"

Судьи: Кямал Умудлу, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев

Судья VAR: Турал Гурбанов

Ассистент судьи VAR: Вюсал Мамедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Шамахинский городской стадион, 17:00.

19:15. "Сабах" – "Сумгайыт"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев

Судья VAR: Алияр Агаев

Ассистент судьи VAR: Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Анар Салманов

"Банк Республика Арена".

Отметим, что в двух предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, а "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1. Тур завершится матчеми 8 августа между "Туран Товуз" и "Габала".