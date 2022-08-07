Премьер-лига Азербайджана: Тур продолжится еще двумя матчами

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще 2 матча.
Как передает Report, первая игра дня состоится между клубами "Шамаха" и серебряным призером прошлого сезона "Нефтчи". Поединок на Шамахинском городском стадионе обслужит Кямал Умудлу.
Премьер-лига Азербайджана
I тур
7 августа (воскресенье)
17:00. "Шамаха" - "Нефтчи"
Судьи: Кямал Умудлу, Кямран Байрамов, Муслим Алиев, Рауф Аллахвердиев
Судья VAR: Турал Гурбанов
Ассистент судьи VAR: Вюсал Мамедов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Шамахинский городской стадион, 17:00.
19:15. "Сабах" – "Сумгайыт"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Фарид Гаджиев
Судья VAR: Алияр Агаев
Ассистент судьи VAR: Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Анар Салманов
"Банк Республика Арена".
Отметим, что в двух предыдущих играх "Зиря" на выезде обыграла "Кяпаз" 2:1, а "Карабах" дома "Сабаил" - 3:1. Тур завершится матчеми 8 августа между "Туран Товуз" и "Габала".