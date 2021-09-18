Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует IV тур

Сегодня стартует четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матч открытия состоится в регионе.
"Габала" и "Сабаил", успешно стартовавшие в нынешнем сезоне, выяснят между собой свои отношения на Габалинском городском стадионе (17:00).
В другой игре дня "Зиря" встретится с клубом "Сабах". Встреча на стадионе спорткомплекса "Зиря" начнется в 19:15.
Два других матча четвертого тура Премьер-лиги состоятся 19-20 сентября: "Нефтчи" - "Кешля" (воскресенье), "Карабах" - "Сумгайыт" (понедельник).
Премьер-лига Азербайджана
IV тур
18 сентября (суббота)
17:00. "Габала" - "Сабаил"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсифов, Кямран Байрамов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Гюлага Джабаров
Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев
Габалинский городской стадион.
19:15. "Зиря" - "Сабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Нахид Алиев, Рахман Имами, Намиг Бякиров.
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Сеймур Селимли
Стадион спорткомплекса "Зиря".