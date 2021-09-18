Премьер-лига Азербайджана: Сегодня стартует IV тур

Сегодня стартует четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня стартует четвертый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия состоится в регионе.

"Габала" и "Сабаил", успешно стартовавшие в нынешнем сезоне, выяснят между собой свои отношения на Габалинском городском стадионе (17:00).

В другой игре дня "Зиря" встретится с клубом "Сабах". Встреча на стадионе спорткомплекса "Зиря" начнется в 19:15.

Два других матча четвертого тура Премьер-лиги состоятся 19-20 сентября: "Нефтчи" - "Кешля" (воскресенье), "Карабах" - "Сумгайыт" (понедельник).

Премьер-лига Азербайджана

IV тур

18 сентября (суббота)

17:00. "Габала" - "Сабаил"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсифов, Кямран Байрамов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев

Габалинский городской стадион.

19:15. "Зиря" - "Сабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Нахид Алиев, Рахман Имами, Намиг Бякиров.

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Сеймур Селимли

Стадион спорткомплекса "Зиря".