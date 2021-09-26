Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи V тура

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заключительный день состоятся два матча.

Первая встреча пройдет в Масазыре, где "Сабах" будет принимать "Нефтчи". Команды встречались между собой в чемпионате страны 11 раз. "Нефтчи" выиграл 9 из них, а 2 матча завершились вничью. Пока, что "Сабах" не удавалось побеждать своего противника. Соотношение мячей также в пользу флагмана - 23:5.

Завершится тур в Сумгайыте, где одноименный клуб встретится с "Габала", которая с 10 очками идет на втором месте.

Премьер-лига Азербайджана

V тур

26 сентября (воскресенье)

17:00. "Сабах" - "Нефтчи"

Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

Bank Respublika Arena.

19:15. "Сумгайыт" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ровшан Раджабов

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Капитал Банк Арена.

Отметим, что в первый день тура "Карабах" на выезде сыграл вничью с "Кешля" - 1:1, а "Сабаил" дома проиграл "Зиря" - 1:2.