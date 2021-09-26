Премьер-лига Азербайджана: Пройдут заключительные матчи V тура

Сегодня завершится пятый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в заключительный день состоятся два матча.
Первая встреча пройдет в Масазыре, где "Сабах" будет принимать "Нефтчи". Команды встречались между собой в чемпионате страны 11 раз. "Нефтчи" выиграл 9 из них, а 2 матча завершились вничью. Пока, что "Сабах" не удавалось побеждать своего противника. Соотношение мячей также в пользу флагмана - 23:5.
Завершится тур в Сумгайыте, где одноименный клуб встретится с "Габала", которая с 10 очками идет на втором месте.
Премьер-лига Азербайджана
V тур
26 сентября (воскресенье)
17:00. "Сабах" - "Нефтчи"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Bank Respublika Arena.
19:15. "Сумгайыт" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ровшан Раджабов
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Капитал Банк Арена.
Отметим, что в первый день тура "Карабах" на выезде сыграл вничью с "Кешля" - 1:1, а "Сабаил" дома проиграл "Зиря" - 1:2.