Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи "Нефтчи" - "Зиря", "Карабах" - "Сабаил"

Сегодня завершится II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершится II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , первый матч дня пройдет между клубами "Нефтчи" и "Зиря". В первом туре "черно-белые" сыграли вничью (2:2) с "Габалой", а "Зиря" - с "Карабахом" (1:1).

До сегодняшнего дня команды выходили друг против друга 22 раза. По количеству забитых во время этих игр голов лидирует "Зиря" - 23:22.

Завершится тур матчем "Карабах" - "Сабаил" на стадионе "Азерсун Арена". Для команд это 16-ая встреча в рамках премьер-лиг. За это время агдамский клуб успел забить 26 и пропустить 3 гола от "Сабаила".

Премьер-лига Азербайджана, II тур

22 августа (воскресенье)

18:30. “Зиря” – “Нефтчи”

Судьи: Камал Умудлу, Муслим Алиев, Камран Байрамов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель AFFA: Мубариз Гусейнов

Стадион: Спортивный комплекс "Зиря"

20:30. “Карабах” –“Сабаил”

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Гюльага Джаббаров

Представитель AFFA: Аслан Шахгалдиев

Стадион: “Азерсун Арена”

Отметим, что другие игры тура закончились следующим образом: "Габала" - "Кешля" (2:1), "Сумгайыт" - "Сабах" (2:0)