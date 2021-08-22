Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи "Нефтчи" - "Зиря", "Карабах" - "Сабаил"

Сегодня завершится II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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До сегодняшнего дня команды выходили друг против друга 22 раза. По количеству забитых во время этих игр голов лидирует "Зиря" - 23:22.
Завершится тур матчем "Карабах" - "Сабаил" на стадионе "Азерсун Арена". Для команд это 16-ая встреча в рамках премьер-лиг. За это время агдамский клуб успел забить 26 и пропустить 3 гола от "Сабаила".
Премьер-лига Азербайджана, II тур
22 августа (воскресенье)
18:30. “Зиря” – “Нефтчи”
Судьи: Камал Умудлу, Муслим Алиев, Камран Байрамов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель AFFA: Мубариз Гусейнов
Стадион: Спортивный комплекс "Зиря"
20:30. “Карабах” –“Сабаил”
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Гюльага Джаббаров
Представитель AFFA: Аслан Шахгалдиев
Стадион: “Азерсун Арена”
Отметим, что другие игры тура закончились следующим образом: "Габала" - "Кешля" (2:1), "Сумгайыт" - "Сабах" (2:0)