О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи "Нефтчи" - "Зиря", "Карабах" - "Сабаил"

Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи "Нефтчи" - "Зиря", "Карабах" - "Сабаил" Сегодня завершится II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
22 августа 2021 г. 07:30
Премьер-лига Азербайджана: пройдут матчи Нефтчи - Зиря, Карабах - Сабаил

Сегодня завершится II тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, первый матч дня пройдет между клубами "Нефтчи" и "Зиря". В первом туре "черно-белые" сыграли вничью (2:2) с "Габалой", а "Зиря" - с "Карабахом" (1:1).

До сегодняшнего дня команды выходили друг против друга 22 раза. По количеству забитых во время этих игр голов лидирует "Зиря" - 23:22.

Завершится тур матчем "Карабах" - "Сабаил" на стадионе "Азерсун Арена". Для команд это 16-ая встреча в рамках премьер-лиг. За это время агдамский клуб успел забить 26 и пропустить 3 гола от "Сабаила".

Премьер-лига Азербайджана, II тур

22 августа (воскресенье)

18:30. “Зиря” – “Нефтчи”

Судьи: Камал Умудлу, Муслим Алиев, Камран Байрамов, Сабухи Байрамов

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель AFFA: Мубариз Гусейнов

Стадион: Спортивный комплекс "Зиря"

20:30. “Карабах” –“Сабаил”

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Джамиль Гулиев, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Гюльага Джаббаров

Представитель AFFA: Аслан Шахгалдиев

Стадион: “Азерсун Арена”

Отметим, что другие игры тура закончились следующим образом: "Габала" - "Кешля" (2:1), "Сумгайыт" - "Сабах" (2:0)

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" "Zirə" ilə, "Qarabağ" "Səbail"lə qarşılaşacaq

Экслюзивные новости

Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
Турецкий министр прокомментировал случаи нарушения режима прекращения огня Арменией
20 августа 2021 г. 17:56
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
Хулуси Акар: Ни у кого не должно быть сомнений, что мы продолжим поддерживать Азербайджан до последнего
20 августа 2021 г. 17:47
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
В Азербайджане откажутся от магнитной полосы на платежных картах?
20 августа 2021 г. 17:40
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Главный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
ФотоГлавный инфекционист: Наблюдается четвертая вспышка коронавируса
20 августа 2021 г. 16:26
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
Председатель комитета Верховной Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
19 августа 2021 г. 16:38
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
18 августа 2021 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi