Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Габалой"

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последнем матче "Карабах" сыграет против "Габалы".
Матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 19:30.
Матчем будет управлять Турал Гурбанов.
Премьер-лига Азербайджана
XV тур
19:30. "Карабах" – "Габала"
Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Рашад Ахмедов.
Судья-инспектор: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.