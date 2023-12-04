Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Габалой"

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче "Карабах" сыграет против "Габалы".

Матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 19:30.

Матчем будет управлять Турал Гурбанов.

Премьер-лига Азербайджана

XV тур

19:30. "Карабах" – "Габала"

Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Рашад Ахмедов.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.