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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Габалой"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Габалой" Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 декабря 2023 г. 09:21
Премьер-лига Азербайджана: Карабах встретится с Габалой

Сегодня завершится XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче "Карабах" сыграет против "Габалы".

Матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 19:30.

Матчем будет управлять Турал Гурбанов.

Премьер-лига Азербайджана

XV тур

19:30. "Карабах" – "Габала"

Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Рашад Ахмедов.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Qarabağ" "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək

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