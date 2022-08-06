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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" начал новый сезон с победы

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" начал новый сезон с победы "Карабах" начал новый сезон Премьер-лиги Азербайджана по футболу с победы.
Футбол
6 августа 2022 г. 22:04
Премьер-лига Азербайджана: Карабах начал новый сезон с победы

"Карабах" начал новый сезон Премьер-лиги Азербайджана по футболу с победы.

Как сообщает Report, чемпион страны на своем поле без труда расправился с клубом "Сабаил" со счетом 3:1.

После этого результата "Карабах" стал единоличным лидером турнирной таблицы с 3 очками. Команда Гурбана Гурбанова опережает "Зиря" по разнице забитых мячей.

Напомним, что в стартовой игре тура на "Далга Арене" "Кяпаз" уступил "Зиря" со счетом 1:2.

Отметим, что тур завершится 7-8 августа матчами "Шамаха" - "Нефтчи", "Сабах" - "Сумгайыт" и "Туран Товуз" - "Габала".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" ilk turda qalib gələrək turnir cədvəlinin liderinə çevrilib

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