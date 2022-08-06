Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" начал новый сезон с победы

"Карабах" начал новый сезон Премьер-лиги Азербайджана по футболу с победы.
Как сообщает Report, чемпион страны на своем поле без труда расправился с клубом "Сабаил" со счетом 3:1.
После этого результата "Карабах" стал единоличным лидером турнирной таблицы с 3 очками. Команда Гурбана Гурбанова опережает "Зиря" по разнице забитых мячей.
Напомним, что в стартовой игре тура на "Далга Арене" "Кяпаз" уступил "Зиря" со счетом 1:2.
Отметим, что тур завершится 7-8 августа матчами "Шамаха" - "Нефтчи", "Сабах" - "Сумгайыт" и "Туран Товуз" - "Габала".