Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" на выезде обыграл "Габалу"

Агдамский "Карабах" в матче 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу на выезде обыграл "Габалу" из одноименного города.

Агдамский "Карабах" в матче 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу на выезде обыграл "Габалу" из одноименного города.

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 1:3.

Счет на 31-й минуте открыл игрок хозяев Исник Алими. Спустя семь минут нападающий "скакунов" Рамиль Шейдаев сравнял счет. На 55-й минуте игры Муса Гурбанлы забил второй гол "Карабаха". Итоговый счет в матче определил Р.Шейдаев, точно реализовав 11-метровый штрафной на 67-й минуте.

Благодаря этой победе "Карабах" сохранил свое лидерство, увеличив свои очки до 65. "Габала" с 32 очками занимает пятое место.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" и "Шамахы" сыграли вничью – 2:2, "Сумгайыт" оказался сильнее "Сабаил" (1:0), "Сабах" в противостоянии с "Кяпазом" забил в ворота соперника два безответных гола.