Премьер Словении подаст в отставку

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Словении Миро Церар оставит свой пост в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Словенское агентство печати.

Глава государства Борут Пахор будет официально проинформирован об отставке Церара в четверг, 15 марта.

Церар принял решение покинуть пост после отмены Верховным судом итогов сентябрьского референдума о строительстве новой железной дороги стоимостью 1 млрд евро. Инициативу поддержали большинство граждан, однако лоббистская группа «Налогоплательщики не сдаются» и основная оппозиционная партия — правоцентристская Демократическая партия Словении посчитали проект слишком дорогостоящим.