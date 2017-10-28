Премьер-лига: "Карабах" одолел "Сабаил"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Дан старт X туру азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день лидер "Карабах" принимал дебютанта первенства, столичный "Сабаил".

Несмотря на то, что агдамцы играли в меньшинстве, лидер сумел завершить встречу в свою пользу– 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил Афран Исмайылов.

После этой победы “Карабах”, набрав 22 очка, закрепил свое лидерство. "Сабаил" с 9 очками - на 6 строчке.

Отметим,что остальные встречи тура состоятся в субботу и воскресенье. 28 октября "Интер" сыграет с "Kапаз", а "Зиря" примет "Габалу". Послезавтра “Нефтчи" померится силами с “Сумгайытом”.

Премьер-лига Азербайджана

X тур

27 октября (пятница)

"Карабах” – "Сабаил” - 1:0

Гол: Афран Исмайылов, 90

Красная карточка: Анси Аголли, 42 ("Карабах")

Судьи: Раван Хамзазаде, Искандер Алиев, Рахиль Рамазанов, Зия Насиров

Представитель АФФА: Нувер Хасыев

Арбитр-инспектор: Карим Агаев

Баку. "Азерсун Арена”