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    Премьер-лига: "Карабах" одолел "Сабаил"

    Единственный гол на 90-й минуте забил Афран Исмайылов

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Дан старт X туру азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

    Как передает Report, в первый игровой день лидер "Карабах" принимал дебютанта первенства, столичный "Сабаил".

    Несмотря на то, что агдамцы играли в меньшинстве, лидер сумел завершить встречу в свою пользу– 1:0.

    Единственный гол на 90-й минуте забил Афран Исмайылов.

    После этой победы “Карабах”, набрав 22 очка, закрепил свое лидерство. "Сабаил" с 9 очками - на 6 строчке.

    Отметим,что остальные встречи тура состоятся в субботу и воскресенье. 28 октября "Интер" сыграет с "Kапаз", а "Зиря" примет "Габалу". Послезавтра “Нефтчи" померится силами с “Сумгайытом”.

    Премьер-лига Азербайджана

    X тур

    27 октября (пятница)

    "Карабах” – "Сабаил” - 1:0

    Гол: Афран Исмайылов, 90

    Красная карточка: Анси Аголли, 42 ("Карабах")

    Судьи: Раван Хамзазаде, Искандер Алиев, Рахиль Рамазанов, Зия Насиров

    Представитель АФФА: Нувер Хасыев

    Арбитр-инспектор: Карим Агаев

    Баку. "Азерсун Арена”

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