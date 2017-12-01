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    Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" одержал победу над "Нефтчи"

    Агдамская команда одержала победу над соперником со счетом 1:0
    © Report/Firi Salim

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" завоевал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана.

    Как сообщает Report, на первом матче XIV тура агдамская команда одержала победу над "Нефтчи" (1:0).

    Единственный гол был забит на 25-й минуте Максимом Медведевым. "Карабах", количество очков которого после этой победы достигло 34, укрепил свое лидерство. Что же касается "Нефтчи", он на 5-й позиции с 16-ю очками.

    Отметим, что XIV тур завершится предстоящими в конце недели тремя матчами. 2 декабря "Кяпяз" примет "Сумгайыт".

    А на следующий день состоятся матчи "Габала" - "Кешля" и "Сабаиль" - "Зиря". 

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